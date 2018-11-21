Отечественные танкисты и мотострелки начинают получать на вооружение модернизированные танки Т-72 в модификации Б3М. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Эта боевая машина отличается от предшественника, версии Б3, по целому ряду параметров.

Отечественные танкисты и мотострелки начинают получать на вооружение модернизированные танки Т-72 в модификации Б3М. Об этом газете "Красная звезда" рассказал командующий Сухопутными войсками Олег Салюков.Эта боевая машина отличается от предшественника, версии Б3, по целому ряду параметров. Так, на него установлен более мощный двигатель – 1130 лошадиных сил. Помимо этого, танк защищен комплексом "Реликт": он способе остановить даже кумулятивный снаряд, с пробитием до 800 миллиметров сплошной брони.Механик-водитель Т-72Б3М получил автоматизированный комплекс управления. Он предупредит об аварии или поломке боевой машин. У командира танка теперь есть собственный панорамный прицел.Стоит отметить, что некоторое количество Т-72Б3М уже было поставлено в войска. Ими вооружены танковое подразделение Южного военного округа, расположенные в Ростовской области. Кроме того, несколько машин для подготовки курсантов передали Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу.