Женская сборная России по баскетболу провела заключительную игру отборочного турнира чемпионата Европы-2019. В Екатеринбурге россиянки встречались с баскетболистками из Венгрии и одержали победу со счетом 56:53. Наша команда заняла первое место в группе, выиграв все шесть матчей.

Женская сборная России по баскетболу провела заключительную игру отборочного турнира чемпионата Европы-2019. В Екатеринбурге россиянки встречались с баскетболистками из Венгрии и одержали победу со счетом 56:53. Наша команда заняла первое место в группе, выиграв все шесть матчей.Самым результативным игроком встречи оказалась нападающая сборной России Раиса Мусина. Она сумела набрать 20 очков.Ранее россиянки досрочно обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы, победив 17 ноября соперниц из Литвы.Напомним, что европейское первенство среди женских команд пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля 2019 года.