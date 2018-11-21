Она называется «Кандидат в университет»

Она называется «Кандидат в университет»Ставропольский филиал «Ростелекома» разработал веб-сайт и CRM-систему для Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в университет», которую проводят Московский государственный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision. Олимпиада проводится среди учащихся 1–11 классов по ряду предметов школьной программы. Победители по ее итогам получат возможность бесплатно обучаться на программах бакалавриата МГИМО. Соответствующее соглашение было подписано представителями организаций сегодня в Москве. Интернет-портал олимпиады будет запущен 5 декабря 2018 года.Директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин: «При разработке онлайн платформы для олимпиады учтены лучшие современные практики и технологии. Работа над совершенствованием сайта продолжается. В ближайшее время будет подключена визуальная онлайн-аналитика, которая позволит отслеживать изменения по всем направлениям тестирования».Созданный специалистами «Ростелекома» сайт предусматривает широкий набор функций и возможностей, среди которых информационно-образовательные разделы, личные кабинеты, встроенная система оплаты и многое другое. Интернет-ресурс позволяет пройти онлайн-тестирование в заданное организаторами время. Гибкая и динамическая логика, используемая при формировании тестовых вопросов, позволяет избежать мошенничества при прохождении теста, а безопасный доступ исключает взлом системы злоумышленниками. Организаторы планируют расширить географию участников странами СНГ.«Ростелеком» вышел за рамки отрасли телекоммуникаций и благодаря новой политике реализует социально-значимые проекты в различных областях, от государственного сектора до медицины и образования. Недавно мы запустили онлайн-проект «Ростелеком-Лицей», имеющий широкий набор функций для повышения уровня школьных знаний и подготовки к поступлению в вузы. Логичным развитием нашей деятельности по цифровизации образовательной сферы стало участие в проекте «Кандидат в университет». Уверен, что мы с партнерами переведем процесс поступления в вузы на более современный и качественный уровень», — заявил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.«Ростелеком» предоставляет организаторам олимпиады серверные мощности, высокоскоростные каналы связи и прочие инструменты для технического сопровождения проекта.Ректор МГИМО, профессор, академик РАН Анатолий Торкунов отметил: «Идея интернет-тестирования потенциальных абитуриентов для МГИМО была актуальна всегда, а сегодня проект гармонично вписывается в общую стратегию цифровизации университета. Онлайн-формат предоставляет равные возможности - вне зависимости от места жительства. В партнерстве со школой «Eurovision» и при технической поддержке «Ростелекома» нам удалось создать необходимую для этого платформу. Уверен¸ что проект будет пользоваться популярностью, особенно, у ребят в российских регионах».Олимпиада «Кандидат в университет» охватывает основные школьные дисциплины, такие как английский язык, математика, информатика, и предметы начальных классов. Проект стартовал весной 2018 года. Первые победители были приняты в МГИМО уже в этом учебном году – на лингвистический бакалавриат.