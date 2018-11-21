Samsung, пока что остающаяся крупнейшим в мире поставщиком смартфонов, попытается в начале 2019-го победить падение продаж, выпустив сразу четыре флагманских смартфона линейки Galaxy S. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Samsung, пока что остающаяся крупнейшим в мире поставщиком смартфонов, попытается в начале 2019-го победить падение продаж, выпустив сразу четыре флагманских смартфона линейки Galaxy S. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.В прошлом году, напоминает издание, Apple к 10-летнему юбилею первого iPhone выпустила iPhone X, отличавшийся премиальными материалами, продвинутыми технологиями и высокой ценой. Аналогичный ход к 10-летию линейки Galaxy S готовит и Samsung: компания попытается поразить потребителей максимально амбициозными премиальными смартфонами.По сведениям источников издания, в феврале состоится дебют трех Samsung Galaxy S10 с разными диагоналями дисплея — от 5,8 до 6,4 дюйма. Но больше всего шума корейская компания попытается создать вокруг четвертого аппарата под кодовым названием "Beyond X" ("После Х"), который будет поддерживать работу в сетях 5G. Планируется, что он поступит в продажу в Южной Корее и США весной 2019-го.Samsung выпустила смартфон-"раскладушку" за 2700 долларов_https://hitech.vesti.ru/article/1096574/_https://cdn-st2.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/180/349/7.jpgУ этого смартфона будет еще более просторный экран — диагональ составит 6,7 дюйма, а камер — шесть: две фронтальных и четыре тыловых. Напомним, ранее в этом году Samsung уже представила смартфон с четырьмя тыловыми камерами, Galaxy A9.Издание пишет, что в Samsung также рассматривают возможность оснастить Galaxy S10 технологией обратной беспроводной зарядки: чтобы, приложив другой гаджет с поддержкой стандарта Qi к задней панели, можно было использовать флагман Samsung как беспроводной аккумулятор. Huawei внедрила такую технологию в новейшем флагмане Mate 20 Pro, наш обзор которого можно прочитать по этой ссылке.Складной смартфон Samsung Galaxy F: цена и дата релиза_https://hitech.vesti.ru/article/1097367/_https://cdn-st4.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/180/451/1.jpgФлагманские смартфоны Samsung 2017-го и 2018-го годов выпуска похожи друг на друга как близнецы. Главная интрига теперь: будет ли флагман 2019-го года похож на них, или компания попытается радикально поменять дизайн. Возможно, изменения коснутся лишь верхней части экрана, где окажется то ли "челка", то ли "дырка" для фронтальной камеры. А вот какой процессор Samsung установит в новые флагманы, уже известно.