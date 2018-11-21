Обсуждаемая последнее время российская фигуристка Елизавета Туктамышева сдала позиции. Спортсменка не была номинирована на национальную премию Минспорта в отличие от ее коллеги Алины Загитовой.
Обсуждаемая последнее время российская фигуристка Елизавета Туктамышева сдала позиции. Спортсменка не была номинирована на национальную премию Минспорта в отличие от ее коллеги Алины Загитовой.
Объявлены номинанты на национальную спортивную премию Министерства спорта России, пишет сайт "". Претендентами на награду стали главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.
Стоит отметить, что конкурентками фигуристки стали гимнастка Ангелина Мельникова и победительница чемпионата Европы рапиристка Инна Дериглазова, передает . Елизаветы Туктамышевой, которая недавно выиграла этап Гран-при в Канаде, в списке номинантов на премию не оказалось.
Что касается наставника национальной команды, то он имеет все шансы стать "Тренером года" вместе с главным тренером сборной по лыжным гонкам Еленой Вяльбе и специалистом Геннадием Габриляном. На титул "спортсмена года" нацелен капитан российской команды по хоккею Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома" в Москве. Однако ни этой победы, ни триумфа на Олимпиаде могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила должную настойчивость.