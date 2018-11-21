Обсуждаемая последнее время российская фигуристка Елизавета Туктамышева сдала позиции. Спортсменка не была номинирована на национальную премию Минспорта в отличие от ее коллеги Алины Загитовой.

Обсуждаемая последнее время российская фигуристка Елизавета Туктамышева сдала позиции. Спортсменка не была номинирована на национальную премию Минспорта в отличие от ее коллеги Алины Загитовой.Объявлены номинанты на национальную спортивную премию Министерства спорта России, пишет сайт "". Претендентами на награду стали главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова.Стоит отметить, что конкурентками фигуристки стали гимнастка Ангелина Мельникова и победительница чемпионата Европы рапиристка Инна Дериглазова, передает . Елизаветы Туктамышевой, которая недавно выиграла этап Гран-при в Канаде, в списке номинантов на премию не оказалось.Что касается наставника национальной команды, то он имеет все шансы стать "Тренером года" вместе с главным тренером сборной по лыжным гонкам Еленой Вяльбе и специалистом Геннадием Габриляном. На титул "спортсмена года" нацелен капитан российской команды по хоккею Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома" в Москве. Однако ни этой победы, ни триумфа на Олимпиаде могло и не случиться, если бы тренер девушки Этери Тутберидзе не проявила должную настойчивость.