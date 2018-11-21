В студии Пусть говорят Первого канала 37-летняя Ирина Сулаберидзе из Грузии узнала, является ли певец Александр Серов ее отцом. Артист был расстроен результатами ДНК-теста.

В студии "Пусть говорят" Первого канала 37-летняя Ирина Сулаберидзе из Грузии узнала, является ли певец Александр Серов ее отцом. Артист был расстроен результатами ДНК-теста.Ирина утверждает, что является внебрачной дочерью знаменитого артиста. Она пристально следит за жизнью Серова и долгое время не решалась прийти на реалити-шоу и поделиться своей историей.Сулаберидзе узнала о том, что она приемная, когда ей было 10 лет. После она нашла документы, которые доказывали, что ее удочерили. С тех пор она решила искать родителей.Как выяснилось, Ирина родилась на Украине. Она очень рано лишилась матери и ее взяла на воспитание Грузинка, которая увезла девочку к себе на родину.Далее поиски привели Ирину к Александру Серову. Девушка долго не верила, что знаменитый артист может быть ее родителем.Певец признает, что в 80-е много гастролировал по Украине и часто заводил там краткосрочные романы. Артист отметил, что Сулаберидзе может быть его дочерью и согласился пройти ДНК-экспертизу.В конце программы огласили результаты генетического исследования. "Вероятность родства между Александром Серовым и Ириной Сулаберидзе составляет 0%", – отметила эксперт.Певец отметил, что расстроился из-за отрицательного результата, он даже прослезился. Ирина ему очень понравилась, девушка пленила его интеллигентностью и красотой.