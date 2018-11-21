Впервые в истории шоу Секрет на миллион Лера Кудрявцева уехала в Мюнхен, чтобы в откровенном разговоре с Марией Максаковой узнать о самых неожиданных подробностях в судьбе оперной звезды. И звезда раскрыла все личные тайны, которых в ее жизни накопилось немало.

Впервые в истории шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева уехала в Мюнхен, чтобы в откровенном разговоре с Марией Максаковой узнать о самых неожиданных подробностях в судьбе оперной звезды. И звезда раскрыла все личные тайны, которых в ее жизни накопилось немало.В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Мария Максакова рассказала о своей сегодняшней жизни в Германии, а также вспомнит о трагическом прошлом, которое до сих пор является острой темой для обсуждений. "Пошли отсюда вон, кто вы такие! Шваль!" – и такие слова звучали в жизни примадонны. Кудрявцева, судя по выражению лица, опешила от этого.Бывшая солистка Мариинского театра поведала так же о своем счастливом браке с политиком Денисом Вороненковым, вспомнила и о трагическом событии, которое унесло жизнь депутата. Мария Максакова сообщила, кстати, кого подозревают в убийстве ее мужа и открыла, что помогло ей пережить эту страшную потерю.Максакова не желает ничего знать о своей экс-свекрови. И на программе у Кудрявцевой впервые ответила на все обвинения. – женщина заявила, что бывшая невестка подсадила дочь мужа Екатерину на запрещенные препараты. И девушке, по ее словам, пришлось долгое время проходить курс восстановления в одной из медицинских клиник.Один из вопросов шоу был посвящен наследству Дениса Вороненкова. И знаменитая оперная певица призналась, как делит наследство Дениса Вороненкова с его бывшими женами.Напомним, Мария Петровна в декабре 2016 года покинула Россию вместе с мужем Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид на жительство на Украине. Там она преподает академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины, выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко. Максаковой предоставлена государственная охрана. В порядке исключения в Кудрявцевой она говорила по-русски.