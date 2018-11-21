21 ноября умер оперный певец Максим
Михайлов. Артисту было 56 лет.
21 ноября умер оперный певец Максим
Михайлов. Артисту было 56 лет.
"Сегодня
ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов", – цитирует пресс-службу
Большого театра, где работал Народный артист Чувашской Республики, ТАСС. Дата и место прощания и похорон станут
известны позднее.
Михайлов
родился 13 мая 1962 года. В Большом театре он работал с 1987 года. Он исполнял
басовые партии в операх "Князь Игорь" Бородина, "Борис Годунов" Мусоргского, "Евгений
Онегин" Чайковского и других.
Знали и любили российского
певца и ценители оперы других стран. Максим Михайлов покорил зрителей Нью-Йорка,
Лондона, Парижа, Милана и других городов мира. Также Михайлов удачно
ставил оперные спектакли в качестве режиссера.
Примечательно, что его дед,
Максим Дормидонтович Михайлов, также был солистом Большого театра. Певец служил
в нем с 1932 по 1956 год и удостоился двух Сталинских премий первой
степени. Спел
в 25 операх русских и зарубежных авторов.