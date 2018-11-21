21 ноября умер оперный певец Максим Михайлов. Артисту было 56 лет.

21 ноября умер оперный певец МаксимМихайлов. Артисту было 56 лет."Сегодняушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов", – цитирует пресс-службуБольшого театра, где работал Народный артист Чувашской Республики, ТАСС. Дата и место прощания и похорон станутизвестны позднее.Михайловродился 13 мая 1962 года. В Большом театре он работал с 1987 года. Он исполнялбасовые партии в операх "Князь Игорь" Бородина, "Борис Годунов" Мусоргского, "ЕвгенийОнегин" Чайковского и других.Знали и любили российскогопевца и ценители оперы других стран. Максим Михайлов покорил зрителей Нью-Йорка,Лондона, Парижа, Милана и других городов мира. Также Михайлов удачноставил оперные спектакли в качестве режиссера.Примечательно, что его дед,Максим Дормидонтович Михайлов, также был солистом Большого театра. Певец служилв нем с 1932 по 1956 год и удостоился двух Сталинских премий первойстепени. Спелв 25 операх русских и зарубежных авторов.