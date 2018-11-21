Авторы портала Collider назвали лучшие и худшие фильмы знаменитой мультипликационной студии Disney. Худшей лентой признали Цыпленка Цыпу 2005 года, а лучшей – Пиноккио (1940).
Авторы портала Collider назвали лучшие и худшие фильмы знаменитой мультипликационной студии Disney. Худшей лентой признали "Цыпленка Цыпу" 2005 года, а лучшей – "Пиноккио" (1940).
По мнению критиков, "Цыпленок Цыпа", который занял 57-ю строчку рейтинга, оказался невзрачным, малоинтересным и быстро забылся зрителями. В тройку аутсайдеров также входят мультфильмы "Лис и пес" 1981 года и "Не бей копытом" (2004).
Список лидеров хит-парада начинается с мультфильма "Пиноккио", снятого по мотивам популярной сказки Карло Коллоди 1881 года "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы". Фильм продюсировал сам Уолт Дисней.
Картина получила два "Оскара" – за лучшую песню и лучший саундтрек. Остальные места в списке 10 лучших фильмов Disney по версии Collider распределились следующим образом:
"Спящая красавица" (1959);
"Фантазия" (1940);
"Бэмби" (1942);
"Красавица и Чудовище" (1991);
"Дамбо" (1941);
"Король Лев" (1994);
"Питер Пэн" (1953);
"Моана" (2016);
"Белоснежка и семь гномов" (1937).