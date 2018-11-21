Установлено, что организация не занималась продажей бытовой техники, а менеджер фирмы предлагала услугу, заведомо зная, что предоставить ее не сможет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тимирязевскому району задержали 39-летнюю приезжую, подозреваемую в совершении мошенничества.В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Заявительница рассказала, что в одной из столичных фирм заказала кухонный гарнитур, после чего менеджер предложила ей дополнительно приобрести бытовую технику. Потерпевшая согласилась, оплатив заказ, однако в указанные сроки заказ доставили не в полном объеме.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Дмитровском шоссе. Установлено, что организация не занималась продажей бытовой техники, а менеджер фирмы, используя свое служебное положение, заключала договор по завышенной стоимости, в дополнение предлагала услугу, заведомо зная, что предоставить ее не сможет. Полученные денежные средства за технику женщина присваивала себе.Полицейскими установлена причастность подозреваемой еще к одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.По данному факту следствием Отдела МВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29