Заявительница рассказала, что на склад, где хранится крупная партия табачных изделий, проникли неизвестные мужчины и похитили товар на сумму свыше 9 миллионов рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москвы задержали 34-летнего мужчину по подозрению в грабеже табачной продукции на сумму свыше 9 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции МО МВД России «Куриловское» г. Москвы поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о грабеже. Заявительница рассказала, что на склад, где хранится крупная партия табачных изделий, проникли неизвестные мужчины, которые представились сотрудниками полиции. Под предлогом проведения проверочных мероприятий злоумышленники связали работника склада, похитили товар на сумму свыше 9 миллионов рублей и скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Злоумышленник сообщил, что похищенный товар он успел продать.По данному факту следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника, а также соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79