Злоумышленники в ночное время, взломав замок, проникли в салон сотовой связи и похитили оттуда денежные средства и телефоны...

«Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали двоих подозреваемых краже денежных средств и мобильных телефонов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась директор салона сотовой связи. Она сообщила о том, что в ночное время из салона похищены денежные средства и телефоны. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 21 и 22 лет. Все похищенное изъято и возвращено владельцу. Установлено, что злоумышленники ночью путем взлома замков проникли в салон и совершили хищение.Следствием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79