В Вязниках и Судогде полицейские обсудили права и обязанности несовершеннолетних со школьниками и студентами.

20 ноября сотрудники полиции Владимирской области провели мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.В Судогде и Вязниках сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних совместно с представителями районных администраций провели мероприятия по правовому информированию для несовершеннолетних. На встречах присутствовали учащиеся старших классов Головинской средней школы и Вязниковского технико-экономического колледжа. Особую категорию среди присутствующих составили дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, состоящие на учете в ПДН.В ходе встреч правоохранители напомнили подросткам о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время суток в общественных местах без сопровождения взрослых, рассказали об иных видах административной и уголовной ответственности за правонарушения, в том числе и в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание правоохранители уделили важности использования светоотражающих элементов в тёмное время суток.Также сотрудники полиции напомнили о недопустимости употребления наркотических и иных запрещенных веществ, алкогольных напитков.В рамках мероприятий полицейские оказали подросткам и консультативную помощь – все желающие смогли обратиться к сотрудникам полиции с конкретным вопросом и получить компетентный ответ.