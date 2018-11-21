Сегодня в Москве, как и во всех субъектах Российской Федерации организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей..

В столице дети и их родители, опекуны (попечители) получили квалифицированную юридическую помощь по вопросам защиты прав детей, материнства и детства.Дата празднования Всемирного дня ребенка была выбрана в честь принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, посвященным всем детям мира.Совместным решением Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации в России 20 ноября признан также Всероссийским Днем правовой помощи детям.Сегодня в Москве, как и во всех субъектах Российской Федерации организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Усыновители и опекуны сирот, а также граждане, планирующие стать опекунами, обращались за бесплатной юридической консультацией.Одно из таких мероприятий, приуроченное ко Дню правовой помощи детям прошло в Приемной депутата Мосгордумы Шараповой О.В. В нем приняли участие сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве. Граждане задавали интересующие их вопросы о соблюдении прав детей, о возможности своевременно оказать и получить квалифицированную правовую помощь и поддержку, способах защиты детей от насилия и жестокого обращения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве