В Объединенных Арабских Эмиратах британского аспиранта Мэтью Хеджеса приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. Суд занял всего пять минут, у подсудимого не было адвоката.

В Объединенных Арабских Эмиратах британского аспиранта Мэтью Хеджеса приговорили к пожизненному заключению за шпионаж. Заседание по делу студента Даремского университета прошло без адвокатов и длилось меньше пяти минут.31-летнего британца задержали в мае, когда тот вылетал на родину, уточняет "Россия 24". Его обвинили в шпионаже за то, что он собирал информацию о политике страны после "арабской весны". С тех пор его допрашивали пять месяцев без адвокатов и консула.Премьер Великобритании Тереза Мэй уже заявила, что обеспокоена вердиктом и надеется решить вопрос с правительством Эмиратов. Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант пригрозил ОАЭ серьезными дипломатическими последствиями. На своей странице в Twitter он написал, что Великобритания так и не увидела доказательств, которые подтверждают выдвинутые против Хеджеса обвинения.