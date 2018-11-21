В Новой Зеландии над сельскохозяйственными угодьями к северу от города Ашбертон пронесся крупный торнадо диаметром несколько сотен метров. Местные жители сняли на видео разбушевавшуюся стихию, во время поездки на своем автомобиле.

В Новой Зеландии над сельскохозяйственными угодьями к северу от города Ашбертон пронесся крупный торнадо диаметром несколько сотен метров.Местные жители, Алеша и Ричард Плев, ехали на своем автомобиле и попали под сильный град. Несколькими минутами позже небо прояснилось, а затем они увидели увидели воздушную воронку, проходившую по фермерским полям."Сумасшедшая погода" — прокомментировала Алеша Плев и выложила в социальной сети видео, которое удалось ей снять.Торнадо прошел в стороне от людских поселений, уничтожив посаженные фермерами растения. О пострадавших не сообщается.