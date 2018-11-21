Федеральные дорожники решили вернуть светофор рядом с Веризино. Его ликвидация ранее возмутила жителей микрорайона.

Федеральные дорожники решили вернуть светофор рядом с Веризино. Его ликвидация ранее возмутила жителей микрорайона. Светофор появился на этом участке летом, чтобы разгрузить "Пекинку" на время ремонта участка. Теперь дорожники готовы вернуть оптического регулировщика, но при условии, что не позже апреля 2019 года администрация города приступит к работам по устройству безопасного съезда к микрорайонам Веризино и Содышка. Если данные дорожные работы не будут проведены, в апреле светофор демонтируют окончательно.