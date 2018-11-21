Знакомая по скандальному реалити-шоу Ольга Власова уверяет, что переспала с голливудским актером Китом Харингтоном. Тем самым, что снимался в саге Игра престолов. Правда, в постели он оказался скучнее, нежели на экране.

Знакомая по скандальному реалити-шоу Ольга Власова уверяет, что переспала с голливудским актером Китом Харингтоном. Тем самым, что снимался в саге "Игра престолов". Правда, в постели он оказался скучнее, нежели на экране.Оля призналась, что познакомилась с Китом в Люксембурге. "Я смотрела много фильмов и сериалов с участием этого актера, поэтому очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста", – разочарованно вздыхает Власова. В плане размеров артисту оказалось похвастаться, увы, нечем...Судя по всему, Ольга не врет. Ведь в подтверждение своих слов Власова показала интимные снимки, на которых изображен человек, как две капли воды похожий на знаменитость. На совершенно голый мужик лежит на кровати в изнеможении. Звезда "Дома-2", судя по всему, сначала просто сняла актера, а после контакта сняла его и на фото. Для архива, так сказать, или суда, если забеременеет и захочет доказать потом его отцовство. Впрочем, можно при случае заявить и об изнасиловании – это сейчас модно."В моем воображении Кит был эдаким героем-любовником, а на деле все оказалось иначе, – цитирует Ольга портал . – Мы по-прежнему общаемся, но сексуальной тяги у меня к нему больше нет. Даже не знаю, кого теперь хотеть".Власова думала, что Харингтон окажется в постели ненасытным монстром, который всю ночь будет доводить до исступления. Но все оказалось, мягко говоря, совсем не так. Наверное, сказывается постоянный стресс, недосыпы и нерегулярное питание, которыми в силу профессии страдают многие звезды.