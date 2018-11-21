Очередной миф придумали на Украине: оказывается, Крымский мост медленно уходит под воду и скоро рухнет. Этот бред прокомментировали в Крыму, заявив, что грандиозное сооружение будет стоять всегда.

Очередноймиф придумали на Украине: оказывается, Крымский мост медленно уходит под воду и скоро рухнет. Этот бред прокомментировали в Крыму, заявив, что грандиозноесооружение будет стоять всегда.На странице инфоцентра"Крымский мост" в соцсетях появилась запись: "Сейчас ваше настроениесместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда. Думал, придуматьуже нечего, но мифы (о Крымском мосте) пополняются".В свою очередь глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил авторов этого мифа проехать по проседающему Крымскому мосту и самим убедиться,насколько он крепок.Ранее в украинскомМинистерстве по вопросам временно оккупированных территорий опубликовали целоеисследование, которое базируется на снимках из космоса. Там сообщили, чтоарка железнодорожной части моста поднимается со скоростью до 30 миллиметров вгод, а автомобильная проседает примерно на столько же.Болеетого, часть Крымского моста находится в опасной зоне – в районе острова Тузласмещается грунт. Это свидетельствует о нестабильности опор, забитых в морское дно.Интересно,что выводы украинских псевдоэкспертов сделаны, судя по всему, на основеспутниковых карт российского сервиса "Яндекс". По крайней мере,некоторые из представленных ими фотографий совпадают.Небылицыпро Крымский мост всплывают в СМИ регулярно. Особенно любят их придумыватьукраинские ученые и эксперты. По крайней мере, они себя называют именно так. Впечати появлялись жуткие прогнозы о том, что мосту осталось недолго – его смоетпервый же шторм. Также писали о том, что сооружение построено с нарушенияминорм и поэтому через год-два рухнет.Темне менее, самый длинный мост в России продолжает стоять. По нему уже проехалисотни тысяч автомобилей. Железнодорожнуючасть переправы планируют открыть в 2019 году.