Шестидесятилетний мужчина скончался в здании регистрационного отдела ГИБДД Башкирии в Уфе, куда он пришел вместе с сыном регистрировать автомобиль. Однако лежащий на полу труп не смутил других посетителей, среди которых были и дети.

Шестидесятилетний мужчина скончался в здании регистрационного отдела ГИБДД Башкирии в Уфе, куда он пришел вместе с сыном регистрировать автомобиль. Однако лежащий на полу труп не смутил других посетителей, среди которых были и дети.Инцидент произошел в 09:10 по местному времени в минувший вторник, 20 ноября, в здании на проспекте Октября. Пожилой мужчина, как пояснил начальник дорожной инспекции региона Динар Гильмутдинов, сел на стул, и ему резко стало плохо. Первую помощь оказали полицейские, но их усилия оказались тщетны — к моменту приезда медиков мужчина скончался. По некоторым данным, он недавно перенес операцию на сердце, а в здании ГИБДД у него оторвался тромб.На кадрах видно, что трагедия никак не сказалась на работе МЭР — люди продолжали стоять в очередях, притом что некоторым из них приходилось буквально перешагивать через лежащее на полу тело, что передать операторам документы. Невольными свидетелями гибели мужчины стали и двое детей, стоявших в непосредственной близости от места происшествия.В самом ведомстве РИА "Новости" пояснили, что не приостановили работу из-за того, что посетители записались через портал госулуг, где назначается точное время приема.Прикрытое простыней тело пролежало до приезда следователей.