Об этом он рассказал на своей странице в Facebook

Об этом он рассказал на своей странице в FacebookВладимирский программист Валерий Спиридонов, которому еще в детстве диагностировали редкое генетическое заболевание, должен был быть первым в мире человеком, кому бы пересадили голову. У владимирца синдром Верднига-Гоффмана. Из-за нее мышцы молодого человека перестали развиваться.Однако врачи приняли решение, что операцию проведут мужчине из Китая.Но Валерий не стал унывать. Программист переехал в США и нашел себе жену. И вот сегодня он сообщил радостную новость - у него родился сын. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.