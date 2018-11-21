Педагог из Северодвинска, избившая скакалкой своих воспитанников во время занятий, отстранена от работы.

Педагог из Северодвинска, избившая скакалкой своих воспитанников во время занятий, отстранена от работы, передает ТАСС.После появления в Интернете видеозаписи полиция и региональное управление Следственного комитета начали проверку.Как сообщила директор средней общеобразовательной школы №19 Елена Яркова, в данный момент преподавательница, которая является сотрудником местного детского дома, временно отстранена от работы. По словам Ярковой, участниками происшествия стали воспитанники этого детского дома.Глава Северодвинска Игорь Скубенко распорядился начать проверку по данному факту.