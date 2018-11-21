В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили о том, что умерла бывшая узница концлагеря – 89-летняя пенсионерка, сын которой ранее жаловался, что врачи воронежской больницы №3 ампутировали его матери не ту ногу. Медики заявили, что ошибки не было, и ампутировали пациентке обе ноги.

В департаменте здравоохранения Воронежской области РИА Новости сообщили о том, что в ночь на 21 ноября умерла бывшая узница концлагеря – 89-летняя пенсионерка, сын которой ранее пожаловался на якобы имевшую место врачебную ошибку.Поначалу он заявил, что 4 ноября врачи воронежской больницы №3 ампутировали пожилой женщине "не ту" ногу.Впоследствии врачи уверяли, что ошибки не было – по их словам, были показания к ампутации обеих ног пенсионерки.Сын пожилой пациентки от претензий к медикам отказался, но в полиции все-таки возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, которое затем было передано в Следственный комитет.