Журналист Дмитрий Гордон много лет был знаком с певцом Иосифом Кобзоном. Хотя и не разделял его политических и патриотических взглядов.

Журналист Дмитрий Гордон много лет был знаком с певцом Иосифом Кобзоном. Хотя и не разделял его политических и патриотических взглядов.По словам Гордона, Кобзон, который является выходцем из Украины, "не разобрался" в ситуации и просто поверил в идейность самопровозглашенных "Л/ДНР". Он отстал. Он был очень наивный человек. Был пророссийский человек, любил комсомол, партию, любил комсомольский строй, Советский Союз, КПСС, он хорошо относился к Ленину и Сталину – у нас было много споров на эту тему", – объяснил Гордон об этом в YouTube-программе "Зе Интервьюер".А сын Кобзона показал Гордону занятное сообщение. "Когда в последние дни папа был в бреду, он со всеми разговаривал на украинском языке".Сам Иосиф Давыдович незадолго до смерти заявил в интервью"Дни.Ру": "Родина моя – Донбасс, Украина. Я знаю в совершенстве украинский язык. В моем репертуаре много украинских песен – и народных, и популярных. У меня было звание "Народный артист Украины", которое мне присвоил Кравчук. Были все три степени высшей награды этой страны "За заслуги". Но я публично отказался от всех высших орденов и званий Украины после того, как там произошел переворот и и к власти пришли негодяи, которые стали заниматься русофобством. Я сказал, что в этой Украине мне все регалии не нужны – мне давала их другая страна, которая меня родила, которую я полюбил и продолжаю любить. Не было концерта, в котором бы не прозвучала бы украинская песня В Москве я являюсь президентом землячества Донбасса"."Я герой Донецкой Народной Республики, я почетный гражданин нескольких городов там. И хотя мне, как депутату Думы, нельзя иметь второе гражданство, у нас закрыли на это глаза, потому что я не просил выдавать мне паспорт ДНР, не подавал документы. Но люди мне доверяют, поэтому и захотели видеть в своих рядах", – подчеркнул перед смертью Кобзон.