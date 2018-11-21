УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Пылева Алексея Владимировича, 1989 года рождения...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Пылева Алексея Владимировича, 1989 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 29.05.2018.Приметы: на вид 29-30 лет, рост 175 см, полного телосложения, волосы прямые светло-русые, короткая стрижка, брови дугообразные широкие, нос прямой, глаза зеленые.Одежда: не установлено.Особые приметы: шрам на подбородке, длиною примерно 1,5 см.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56