Единственный сын пропустил женитьбу Бари Алибасова. У мужчины оказались очень важные дела, из-за которых он не появился на празднике.

Единственный сын пропустил женитьбу Бари Алибасова. У мужчины оказались очень важные дела, из-за которых он не появился на празднике.Новость о бракосочетании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной застала многих врасплох. На свадьбе присутствовало очень мало родственников, как со стороны невесты, так и со стороны жениха. Примечательно, что единственный наследник продюсера, которого, к слову, Алибасов назвал в честь себя, на мероприятие также не явился.По словам Бари Алибасова-младшего, он очень хотел поздравить молодоженов, однако не смог отлучиться от жены, которая находится на сносях. Беременную невестку продюсера необходимо было срочно везти на обследование.Сейчас Алибасов-младший пытается дозвониться до отца и его новоиспеченной жены. Однако молодожены к телефону не подходят, игнорируют. Судя по всему, они так увлеклись медовым месяцем, что забыли о близких. "До папы дозвониться не могу, ни до кого дозвониться не могу, все жду, когда их всех обниму и поздравлю с новым государственным статусом", – отметил наследник звезды.Бари уверен, что новый штамп в паспорте мало что изменит в жизни его отца. Продюсер и его избранница уже много лет вместе, поэтому регистрация стала просто формальностью.По словам отпрыска музыканта, даже женившись на Лилиане Максимовой, Бари Каримович не забывал о Лидии Николаевне. "Думаю, что именно его отношения с Лидией Николаевной не дали завести крепкую семью. Лилиана ревновала к Лидии Николаевне и была права, потому что Федосеева-Шукшина никогда не уходила из жизни Бари Каримовича", – отметил Алибасов-младший в беседе с журналистом .Молодой мужчина добавил, что очень дружен с избранницей своего родителя. Он считает, что отец сделал правильный выбор.