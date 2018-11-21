На северо-востоке Бразилии бесчисленное количество термитов упорно трудилось на протяжении тысяч лет. Свидетельством их усилий стали примерно 200 миллионов холмов, которые теперь можно обнаружить даже из космоса.

На северо-востоке Бразилии бесчисленное количество термитов упорно трудилось на протяжении тысяч лет. Свидетельством их усилий стали примерно 200 миллионов холмов, которые расположились на участке земли размером с территорию Великобритании.Как сообщается в статье, опубликованной в научном издании Current Biology, расположенные на равном расстоянии друг от друга бугорки охватывают невероятные 230 тысяч квадратных километров территории сухих тропических лесов в относительно нетронутом регионе Бразилии.Биолог Рой Фанч (Roy Funch) из Университета Фейра-ди-Сантаны впервые обнаружил удивительные холмы ещё в начале 80-х годов прошлого столетия. В то время исследователь много писал о находке для популярного научного журнала Бразилии, но по прошествии десятилетий ни один учёный так и не заинтересовался их существованием.Чтобы исправить это недоразумение, Фанч выпустил статью о "курганах" в 2015 году. Но лишь в недавнем исследовании других учёных был определён истинный масштаб этого "ансамбля".В 2015 году Фанч насчитал примерно 90 миллионов холмов. Между тем другие учёные обнаружили 200 миллионов бугорков. Также они определили, что им порядка 4000 лет.Анализ проб почвы, взятых из 11 холмов, позволил учёным предположить, что они создавались 690-3820 лет назад.Холмы размером около двух с половиной метров в высоту и девять метров в ширину были созданы термитами вида Syntermes dirus. Солдаты S. dirus являются одними из крупнейших термитов в мире. Местные племена Амазонки часто употребляют их в пищу.Насекомые обитают под землёй и питаются в ночное время опавшей листвой. Как и большинство термитов, насекомые слепы, но солдаты известны своей агрессивностью.И этот вид термитов, как показала недавняя научная работа, исключительно хорош в создании холмов.Примечательно, что такие бугорки не являются домами насекомых, как обычные термитники. По словам учёных, такие холмы – просто "рабочий мусор", вынесенный на поверхность термитами.По данным исследовательской группы, которая проанализировала структуры с воздуха и земли, 200 миллионов холмов представляют собой почву, вытесненную из массивной сети подземных тоннелей. Последние позволяют насекомым получить доступ к их источнику пищи: опавшим листьям."Такие холмы являются результатом "земляных работ", проведённых термитами при строительстве обширной сети тоннелей", — говорит ведущий автор недавнего исследования энтомолог Стивен Мартин (Stephen Martin) из Салфордского университета в Великобритании.По оценкам исследователей, за это время термиты обработали примерно 10 кубических километров почвы – объём, равный 4000 пирамидам Гизы. На сегодняшний день такой ансамбль считается одним из крупнейших сооружений, когда-либо построенных одним видом насекомых.Трудно поверить, что подобные холмы оставались незамеченным так долго, отмечают исследователи. Впрочем, в данном случае свою роль сыграло географическое положение."Местные люди воспринимают курганы как часть пейзажа, поэтому для них не было ничего необычного", — говорит Мартин.Термитники попали в поле зрения учёных после того, как некоторые из земель были расчищены для использования их в качестве пастбищ. Используя программу Google Earth, некоторые исследователи смогли определить, что эти структуры являются именно термитниками.Поразительная особенность массива найденных холмов: все они построены на равном удалении друг от друга. Изначально энтомологи предположили, что такой "рисунок" стал результатом внутренних конфликтов термитов и их конкуренции. Но эта гипотеза не подтвердилась.По мнению Мартина, им предстоит ещё многое узнать о термитах и этих странных холмах."Мы надеемся, что после рассказа об этом удивительном массиве курганов, исследовательские группы, в том числе и наша, помогут найти ответы на некоторые вопросы", — заключает Мартин.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о других любопытных исследованиях, связанных с термитами. В частности, специалисты нашли колонии самок этих насекомых, которые отказались от секса.Также оказалось, что термиты защищают гнёзда антибиотиками из экскрементов, являются создателями "волшебных кругов" в Намибии и подрываются на токсичных бомбах ради защиты колонии.К слову, ранее учёные предлагали использовать гнезда термитов в качестве индикаторов месторождений золота.