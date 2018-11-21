Злоумышленник предложил полицейскому денежные средства в размере 5 тысяч рублей за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении...

Сотрудник службы участковых уполномоченных ОМВД России по району Арбат задержал 23-летнего приезжего, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.В ОМВД России по району Арбат участковым уполномоченным полиции за нарушение миграционного законодательства был доставлен 23-летний приезжий из ближнего зарубежья. Гражданин предложил полицейскому денежные средства в размере 5 тысяч рублей за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Мужчина был предупрежден о противоправности данного деяния и предусмотренной за него уголовной ответственности, но от своего намерения не отказался, после чего был задержан сотрудником полиции.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61