Мужчина предложил прокурору 30 тысяч рублей
Мужчина предложил прокурору 30 тысяч рублей
Житель Нижегородской области продавал «паленые» вещи в одном из магазинов в Гороховце.
Региональная прокуратура сообщает, что в сентябре этого года на полках стояли вещи с маркой «Адидас». У предпринимателя не было ни документов на товар, ни лицензионного соглашения с правообладателем.
Представителя индивидуального предпринимателя вызвали в прокуратуру для объяснений. Мужчина попытался дать старшему помощнику прокурора взятку в размере 30 тысяч рублей.
Уголовное дело рассмотрят в Гороховецком районном суде.