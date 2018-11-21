Мужчина предложил прокурору 30 тысяч рублей

Мужчина предложил прокурору 30 тысяч рублейЖитель Нижегородской области продавал «паленые» вещи в одном из магазинов в Гороховце.Региональная прокуратура сообщает, что в сентябре этого года на полках стояли вещи с маркой «Адидас». У предпринимателя не было ни документов на товар, ни лицензионного соглашения с правообладателем.Представителя индивидуального предпринимателя вызвали в прокуратуру для объяснений. Мужчина попытался дать старшему помощнику прокурора взятку в размере 30 тысяч рублей.Уголовное дело рассмотрят в Гороховецком районном суде.