Сотрудники ГИБДД организовали для дошколят викторину по правилам дорожного движения, провели увлекательную игру и акцию «Дорога – символ жизни».

20 ноября, во Всемирный день ребенка, инспекторы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели «День дорожной безопасности» для воспитанников детского сада №9. Началась встреча с просмотра обучающих роликов о необходимости использования детских удерживающих устройств, правилах поведения на проезжей части, были рассмотрены дорожные ситуации-ловушки, в которые часто попадают дети.С удовольствием дети поучаствовали в викторине «Что? Где? Когда?», направленной на формирование навыков и умений, связанных с безопасностью дорожного движения и закрепление знаний о Правилах дорожного движения на дороге. Малыши на практике попробовали себя в водителей машин, ловко, весело и задорно, не забывая о соблюдении правил дорожного движения, двигаясь по имитированной проезжей части, на которой имелся пешеходный переход, постигали азы правильного перехода проезжей части и очередности проезда.Самым увлекательным моментом встречи стало знакомство с устройством патрульного автомобиля, на котором инспекторы приехали в гости к малышам. Ребятам показали работу специальных сигналов и радиостанции. Каждый ребенок с воодушевлением откликнулся на предложение примерить на себя роль автоинспектора, а также все желающие могли посидеть за рулем патрульного автомобиля.После увлекательного мероприятия сотрудники ГИБДД вместе с ребятами около образовательного учреждения организовали акцию «Дорога – символ жизни!».Дети напомнили водителям, о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. В ходе беседы водителям были вручены памятки по безопасности дорожного движения. Особое внимание было уделено и пешеходам. Юные инспектора движения провели инструктаж для пешеходов и подарили светоотражающие стикеры, сделанные своими руками.