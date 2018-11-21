Местный житель беспричинно повредил кузов чужого автомобиля.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Кольчугино. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений).В начале августа текущего года в дежурную часть полиции обратилась 55-летняя местная жительница, сообщившая о том, что неизвестный повредил кузов её легкового автомобиля, припаркованного на одной из улиц города Кольчугино. Материальный ущерб, причиненный владелице, превысил 10 тысяч рублей.Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 38-летний местный житель. Подозреваемый пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанес удары руками и ногами по кузову авто, после чего скрылся с места преступления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.