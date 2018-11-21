Выборы - есть выборы. В данном случае на выборах победил кандидат из Южной Кореи, - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал избрание президентом Интерпола Ким Чон Яна.

"Выборы — есть выборы. В данном случае на выборах победил кандидат из Южной Кореи", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал избрание президентом Интерпола Ким Чон Яна.Дмитрий Песков отметил, что выборы нового главы Интерпола прошли в атмосфере беспрецедентного давления и заявлений, которые звучали из столиц разных стран. Пресс-секретарь президента России выразил сожаление, что российский кандидат — вице-президент Интерпола Александр Прокопчук – не смог победить в ходе голосования."Выборы были сложными, но они уже состоялись, — добавил Песков. – У нас нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов".Ранее давление на всех членов Интерпола оказали США, Украина и Литва. Вашингтон призвал не голосовать за российского представителя, а Киев и Вильнюс пригрозили выйти из Интерпола.