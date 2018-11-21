Свою вину мужчина полностью признал

Свою вину мужчина полностью призналВ Муроме обнаружили тело 79-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает региональный СледКом. По подозрению в убийстве задержан 29-летний внук погибшего.Молодой человек жил вместе с пенсионером. Внук считал, что дедушка неправильно относился к бабушке при ее жизни и винил его за это. Именно старые обиды стали мотивом к убийству родственника.Вечером 16 ноября молодой человек, изрядно напившись, решил убить дедушку. Он нашел в квартире молоток и неожиданно стал бить им по голове пенсионера.Свою вину мужчина полностью признал. В ближайшее время ему проведут комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.Расследование уголовного дела продолжается.