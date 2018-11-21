Организаторы гей-парада в новозеландском Окленде запретили участвовать в шествии полицейским в форме. Представители местного ЛГБТ-сообщества считают, что присутствие стражей порядка в форме вызовет дискомфорт у участников марша. Это решение вызвало скандал.

Организаторы гей-парада в новозеландском Окленде запретили участвовать в шествии полицейским в форме. Представители местного ЛГБТ-сообщества считают, что присутствие стражей порядка в форме вызовет дискомфорт у участников марша. Это решение вызвало скандал, сообщает Radio NZ.После столь неоднозначного заявления руководства Auckland Pride Festival от участия в параде начали отказываться как спонсоры, так и некоторые представители ЛГБТ. Они считают, что такое решение противоречит принципам праздника, а именно, открытости и свободе от стереотипов.Некоторые даже предложили бойкотировать фестиваль его и организаторов. Интересно, что к этому протесту присоединились представители новозеландского парламента.Впрочем, организаторов праздника эта критика не напугала."Мы считаем, что в этой ситуации возможно найти компромисс. У полицейских наверняка есть множество возможностей принять участие в параде так, чтобы это устроило всех", — заявил глава оргкомитета гей-парада Сисси Рок.