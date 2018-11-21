О проблемах с кожей сама певица говорит открыто. Почему у взрослых женщин появляются уродующие лицо угри и прыщи, рассказал врач-гинеколог Павел Пушкин.
О проблемах с кожей сама певица говорит открыто. Почему у взрослых женщин появляются уродующие лицо угри и прыщи, рассказал врач-гинеколог Павел Пушкин.
Акне доставляют Темниковой много хлопот, с которыми артистка борется разными
средствами. О
дерматологических проблемах исполнительницы
стало известно еще в 2017 году. Тогда она выложила на своей странице в
Instagram видео, в котором певице делали процедуры против прыщей.
"Уже через пару процедур вы станете самыми красивыми и скажете
прыщам: "Прощайте!" В идеале нужно пройти пять процедур… А эффект – супер", – рассказывала
звезда. Но, судя по всему, проблема не ушла. В Сети ранее появлялись кадры ее выступления на концерте "Семь жизней",
где у Елены явно видны акне, передает
"Да, на фотографиях Темниковой в
Интернете заметны некие следы, похожие на загримированные поражения кожи, но по
этим снимкам нельзя определить, что это конкретно такое", – говорит Пушкин. По его
словам, акне у женщин возникают из-за гормонального дисбаланса, который
вызывает нарушение жирового обмена.
При этом врач добавил, что чаще всего
причиной поражений кожи у женщин являются стрессы. То, что Темникова постоянно
пребывала в таком состоянии, не вызывает сомнений. Об этом говорили ее жалобы
на продюсера группы "SEREBRO" Максима Фадеева.
В своем микроблоге певица возмущалась,
он "никак не может смириться" с ее успехом. "Мои друзья – и не только друзья, а
люди в теме – спрашивают, когда все это кончится. Отвечаю – никогда. Пока я в
топе и даю туры, его ненависть только растет", – заявляла Елена.