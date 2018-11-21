О проблемах с кожей сама певица говорит открыто. Почему у взрослых женщин появляются уродующие лицо угри и прыщи, рассказал врач-гинеколог Павел Пушкин.

О проблемах с кожей сама певица говорит открыто. Почему у взрослых женщин появляются уродующие лицо угри и прыщи, рассказал врач-гинеколог Павел Пушкин.Акне доставляют Темниковой много хлопот, с которыми артистка борется разнымисредствами. Одерматологических проблемах исполнительницыстало известно еще в 2017 году. Тогда она выложила на своей странице вInstagram видео, в котором певице делали процедуры против прыщей."Уже через пару процедур вы станете самыми красивыми и скажетепрыщам: "Прощайте!" В идеале нужно пройти пять процедур… А эффект – супер", – рассказывалазвезда. Но, судя по всему, проблема не ушла. В Сети ранее появлялись кадры ее выступления на концерте "Семь жизней",где у Елены явно видны акне, передает"Да, на фотографиях Темниковой вИнтернете заметны некие следы, похожие на загримированные поражения кожи, но поэтим снимкам нельзя определить, что это конкретно такое", – говорит Пушкин. По егословам, акне у женщин возникают из-за гормонального дисбаланса, которыйвызывает нарушение жирового обмена.При этом врач добавил, что чаще всегопричиной поражений кожи у женщин являются стрессы. То, что Темникова постояннопребывала в таком состоянии, не вызывает сомнений. Об этом говорили ее жалобына продюсера группы "SEREBRO" Максима Фадеева.В своем микроблоге певица возмущалась,он "никак не может смириться" с ее успехом. "Мои друзья – и не только друзья, алюди в теме – спрашивают, когда все это кончится. Отвечаю – никогда. Пока я втопе и даю туры, его ненависть только растет", – заявляла Елена.