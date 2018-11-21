В минувший вторник сделка по продаже бюджетного корейского автомобиля закончилась смертью одного из продавцов. Инцидент произошел в помещении автостраховки и техосмотра: покупатель повздорил с двумя мужчинами, реализующими машину, и бросился на них с ножом.

В минувший вторник, 20 ноября, сделка по продаже бюджетного корейского автомобиля закончилась смертью одного из продавцов — инцидент произошел в Петербурге в помещении автостраховки и техосмотра, когда покупатель машины повздорил с двумя мужчинами.Убийца, 52-летний уроженец Таджикистана, по неизвестным пока причинам, внезапно набросился с ножом сначала на одного продавца, 31-летнего Илью Калинина, нанес ему два проникающих ранения, а когда его жертва сумела сбежать, переключился на другого мужчину.Второй продавец, 32-летний Олег Дубровин, убежать не смог. Какое-то время ему удавалось сопротивляться и уворачиваться, однако вскоре он умер от нескольких десятков ударов ножом.Преступник вскоре был задержан на месте происшествия. Полицейские вывели его из здания в наручниках и увезли. В свою очередь, Илья Калинин с ножевыми ранениями был доставлен в реанимационное отделение ближайшей больницы.В настоящее время проводятся следственные мероприятия. При этом правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося.