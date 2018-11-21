Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 80 квадратных метров

Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 80 квадратных метровВ Вязниковском районе на пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в частном доме в районе станции Мстеры поступило на пульт диспетчера МЧС в 22:32 20 ноября. На место незамедлительно выехали спасатели.Ликвидировать открытое горение удалось к 23:04. Полностью пожар потушили в 1:30. Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 80 квадратных метров. На пепелище спасатели нашли труп 77-летнего хозяина дома.В ликвидации последствий пожара участвовали 3 единицы техники и 8 человек.