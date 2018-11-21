В Москве простились с исполнителем хита Плачет девушка в автомате Евгением Осиным. Корреспондент Дни.ру побывал на похоронах.

В Москве простились с исполнителем хита "Плачет девушка в автомате" Евгением Осиным. Корреспондент "Дни.ру" побывал на похоронах.Продюсер и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин устроил для Евгения Осина похороны по высшему разряду. Место на престижном Троекуровском кладбище Москвы, за которое надо было отдать около миллиона рублей, элитный гроб марки "Италия. М80" стоимостью на разных сайтах от 60 до 90 тысяч рублей, достойные поминки...Осин в гробу был одет в элегантный концертный костюм – цветы на синем бархате и рубашку с жабо. На своем последнем "выступлении" он выглядел так эффектно, как уже давно не смотрелся на сцене. К тому же над ним поработал профессиональный гример – под слоем тонального крема и пудры были незаметны изменения, к которым артиста привело беспробудное пьянство.В гробу же – в ногах и на животе покойного – лежали виниловые диски с его записями. Вместе с ними и похоронили Осина на кладбище, где нашли последнее упокоение Александр Барыкин, Виталий Вульф, Наталья Гундарева.Десятки венков от друзей, родных и поклонников в траурном зале Троекуровского погоста... Фотографии, на которых исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" запечатлен на пике своей карьеры – улыбающийся, цветущий, счастливый... Таким и хочется запомнить артиста, жизнь которого так нелепо оборвалась.Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце. Ему было всего 54 года.