Певица Валерия восхищена талантом азербайджанского оперного исполнителя Юсифа Эйвазова. Артистка посетила выступление тенора и осталась очень довольна.

Певица Валерия восхищена талантом азербайджанского оперного исполнителя Юсифа Эйвазова. Артистка посетила выступление тенора и осталась очень довольна.В личном микоблоге Валерия поблагодарила исполнителя за шикарный вечер. Также она отметила, что после пения Юсифа долго не могла прийти в себя."Вчера был восхитительный вечер – слушали в Большом театре "Пиковую даму". Юсиф, дорогой, ты был бесподобен, звучал божественно 👏👏👏@yusif_eyvazov_official Это было очень мощно. После театра еще долго обсуждали спектакль, не могли переключиться, да и не хотелось. Среди нас был фанат этого произведения , который до ноты знал не только саму оперу, но и повесть Пушкина, вплоть до нюансов карточной игры. 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала звезда в Instagram.Знаменитость сопроводила текст снимком. На фото, помимо самой артистки и ее мужа продюсера Иосифа Пригожина, запечатлены ее друзья, среди которых певец Игорь Николаев и Юсиф Эйвазов.Примечательно, что Валерия почему-то стоит не рядом с законным супругом, а около Юсифа. Она как-то странно вцепилась в руку оперного исполнителя.Напомним, что Эйвазов уже несколько лет счастлив в браке с вокалисткой Анной Нетребко. Вместе с супругой он проживает в США. Всемирно известные артисты исполняют партии в Метрополитен-опере.