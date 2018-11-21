Воришек найдут по камерам видеонаблюдения

Воришек найдут по камерам видеонаблюденияВо Владимире ночью 21 ноября вандалы украли 2-метровое сердце из надписи «Я люблю Владимир» на Соборной площади. Неизвестные не ограничились только сердцем, они повредили акустическую систему в сквере имени Пушкина и попытались вломиться в Домик Деда Мороза.Мэрия собирается найти вандалов по записям камер видеонаблюдения, которые установлены на главной площади города. Сейчас власти готовят заявление и видеозаписи для обращения в полицию.Напомним, буквально несколько дней назад региональная Госинспекция по охране памятников сообщила о намерении убрать из центра Владимира домики-шале из парка Липки и надпись «Я люблю Владимир» на Соборной площади. По мнению ведомства, конструкции диссонируют с историческим пространством. Буквы, например, находятся в охранной зоне памятника федерального значения и памятника ЮНЕСКО — Успенский собор.Однако мэрия эти объекты убирать не планирует. Даже если вандалов не найдут, администрация города в преддверии новогодних праздников, главной локацией по традиции станет Соборная площадь, намерена восстановить арт-объект.