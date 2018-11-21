Опоры Крымского моста просели на несколько сантиметров. А
грунт под конструкцией смещается. Все эти ужасные симптомы украинские эксперты
разглядели на снимках из космоса.
Опоры Крымского моста просели на несколько сантиметров. А
грунт под конструкцией смещается. Все эти ужасные симптомы украинские эксперты
разглядели на снимках из космоса.
Со стороны Крыма опоры моста проседают со скоростью до 89
миллиметров в год. А вот железнодорожная арка в центре моста, наоборот, поднимается
за то же время на три сантиметра, автомобильная опускается примерно на такое же
расстояние.
Более того, часть Крымского моста находится в опасной зоне – в районе
острова Тузла смещается грунт. Если бы речь шла только о судьбе моста, то
украинские "специалисты" только порадовались бы – но, по заявлениям
Киева, речь идет об угрозе жизни и здоровью людей, негативном влиянии на
акваторию Черного моря.
Повышение арки железнодорожной части Крымского моста составляет
30 мм в год, арка же автомобильного участка опускается на 32 мм в год, приводит
украинские данные
"Это свидетельствует о нестабильности морского дна в
местах установки опор. Все это имеет негативное влияние на акваторию Черного
моря", – цитирует сообщение
Все эти далекоидущие выводы "экспертов" украинского
министерства по вопросам временно оккупированных территорий были сделаны, судя
по всему, на основе спутниковых карт российского сервиса "Яндекс" —
по крайней мере, некоторые из представленных ими фотографий, совпадают, пишет
По мнению сотрудников ведомства, результаты их исследований
говорят о нестабильности морского дна в местах установки опор Осложняют
положение и суровые зимние условия эксплуатации, передает их мнение .
Крымский мост – самый длинный в России, его протяженность
составляет 19 километров. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в
2019 году. Движение по автодорожной части было открыто в
середине мая этого года, первым по переправе через Керченский пролив проехал
президент России Владимир Путин.