Опоры Крымского моста просели на несколько сантиметров. А грунт под конструкцией смещается. Все эти ужасные симптомы украинские эксперты разглядели на снимках из космоса.

Опоры Крымского моста просели на несколько сантиметров. Агрунт под конструкцией смещается. Все эти ужасные симптомы украинские экспертыразглядели на снимках из космоса.Со стороны Крыма опоры моста проседают со скоростью до 89миллиметров в год. А вот железнодорожная арка в центре моста, наоборот, поднимаетсяза то же время на три сантиметра, автомобильная опускается примерно на такое жерасстояние.Более того, часть Крымского моста находится в опасной зоне – в районеострова Тузла смещается грунт. Если бы речь шла только о судьбе моста, тоукраинские "специалисты" только порадовались бы – но, по заявлениямКиева, речь идет об угрозе жизни и здоровью людей, негативном влиянии наакваторию Черного моря.Повышение арки железнодорожной части Крымского моста составляет30 мм в год, арка же автомобильного участка опускается на 32 мм в год, приводитукраинские данные"Это свидетельствует о нестабильности морского дна вместах установки опор. Все это имеет негативное влияние на акваторию Черногоморя", – цитирует сообщениеВсе эти далекоидущие выводы "экспертов" украинскогоминистерства по вопросам временно оккупированных территорий были сделаны, судяпо всему, на основе спутниковых карт российского сервиса "Яндекс" —по крайней мере, некоторые из представленных ими фотографий, совпадают, пишетПо мнению сотрудников ведомства, результаты их исследованийговорят о нестабильности морского дна в местах установки опор Осложняютположение и суровые зимние условия эксплуатации, передает их мнение .Крымский мост – самый длинный в России, его протяженностьсоставляет 19 километров. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в2019 году. Движение по автодорожной части было открыто всередине мая этого года, первым по переправе через Керченский пролив проехалпрезидент России Владимир Путин.