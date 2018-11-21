Сейчас в регионе зарегистрировано 6522 ВИЧ-инфицированных

Сейчас в регионе зарегистрировано 6522 ВИЧ-инфицированныхС начала этого года на ВИЧ-инфекцию обследовались более 286 тысяч жителей Владимирской области. Врачи выявили 504 новых случая ВИЧ, исключая обследованных анонимно и иностранцев.Сейчас во Владимирской области зарегистрировано 6522 ВИЧ-инфицированных, из них умерло 1226 человек, в том числе 456 из-за ВИЧ-инфекции. На учете состоит 3762 ВИЧ-инфицированных жителей региона, антиретровирусную терапию получают 2086 пациентов.Заведующая Областным центром профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Замковая рассказала, что в последние годы во региона ВИЧ чаще диагностируют в более старших возрастных группах. В этом году 77% ВИЧ-инфицированных получили диагноз в возрасте от 30 лет. Наибольший уровень пораженности– в возрастной группе от 30 до 44 лет.Проблема распространения ВИЧ/СПИДа имеет важный социально-психологический аспект. В обществе все еще нетерпимо относятся к людям с положительным ВИЧ-статусом. Эти страхи и мифы появляются от невежества и незнания. Необходимо объяснять, что ВИЧ не передается прикосновениями, объятиями и поцелуями, при использовании общей посуды.В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в регион стартуют акции по профилактике ВИЧ/СПИДа среди молодежи. Медики и волонтеры расскажут подросткам о путях распространения ВИЧ-инфекции и о мерах профилактики. Кроме того, в учебных заведениях запланированы открытые уроки и круглые столы.Департамент здравоохранения призывает жителей области принять участие в профилактической акции и пройти бесплатное тестирование на вирус иммунодефицита.Тест на ВИЧ можно пройти анонимно в Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: Судогодское шоссе, 41, тел. (4922) 32-99-43, 32-96-13, 32-93-79.Провериться на ВИЧ также можно в медицинском учреждении по месту жительства. Диагноз ВИЧ, как и любой другой, строго охраняется врачебной тайной.