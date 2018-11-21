Конференция в рамках проекта «Время здоровья» состоялась 20 ноября во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи (ГБУК ВО «ВОБДМ»).

Конференция в рамках проекта «Время здоровья» состоялась 20 ноября во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи (ГБУК ВО «ВОБДМ»).«Здоровье – каждому. Информирование граждан о мерах профилактики инфекционных заболеваний, повышение приверженности населения к вакцинопрофилактике. Здоровое питание» - так мы назвали встречу, которая состоялась во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи по инициативе редакции «АиФ – Владимир».Илья Георгиевич Новицкий, врач - методист, зав. кабинетом Центра медицинской профилактики ГБУЗ «Областной Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» рассказал:«Инфекционные болезни людей - это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека (или животного) здоровому.Основные пути передачи инфекции и воздействие на нихвоздушно-капельный путь передачи (грипп, простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и др.) – для профилактики используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении;алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А) – важную роль играет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в помещениях;половой (контактный) путь передачи (вирусный гепатит В, С, ВИЧ СПИД, генитальный герпес, сифилис, гонорея, папилломатоз) – важным моментом профилактики таких инфекций является отсутствие беспорядочной половой жизни с частой сменой партнеров и использование презервативов;кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ СПИД) – в этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях), то есть все усилия направлены на предотвращение нарушения целостности кожи и слизистых оболочек».Профилактика инфекционных заболеванийКак и любые другие болезни, инфекционные заболевания проще не допустить, чем потом лечить. Для этого используется профилактика инфекционных заболеваний, которая позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса.Выделяют общественную и индивидуальную профилактику. Индивидуальная профилактика предусматривает: прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек, быта и отдыха, охрану окружающей среды. Общественная включает систему мероприятий по охране здоровья коллективов: создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте.В целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней проводится иммунопрофилактика путем проведения профилактических прививок. Этот вид профилактики инфекционных заболеваний непосредственно связан с созданием в организме человека иммунитета (невосприимчивости) к определенной инфекции с помощью иммунизации и называется – специфическая иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Выделяют два основных вида иммунопрофилактики:активная иммунизация (вакцинация) – после введения в организм человека вакцины (антиген возбудителя или живые ослабленные микроорганизмы) происходит образование специфических антител, которые даже при заражении препятствуют развитию инфекционного заболевания. В настоящее время проводится активная иммунизация против таких инфекционных заболеваний: столбняк, коклюш, дифтерия, вирусный гепатит В, полиомиелит, корь, краснуха, эпидпаротит («свинка»), туберкулез.пассивная иммунизация – в организм вводятся готовые антитела к определенной инфекции, что используется для экстренной профилактики инфекционных заболеваний (экстренная профилактика столбняка).Значение иммунопрофилактикиНеобходимо помнить: чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население.Каким бы не был метод профилактики, его использование поможет предотвратить заболевание, что особенно важно при неизлечимых инфекциях, таких как ВИЧ СПИД, бешенство и вирусные гепатиты.Кроме этого, Илья Георгиевич рассказал о принципах здорового и рационального питания и ответил на вопросы слушателей.Людмила Александровна Иванова, врач - методист, зав. кабинетом Центра медицинской профилактики ГБУЗ «Областной Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» продолжила:«Наша область в 2016 году провозглашена Территорией здорового образа жизни. Многие уже, наверное, видели баннеры, которые появились во Владимире и других городах области, например, о факторах риска гипертонической болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других. Наша задача – всеми возможными способами донести до каждого информацию о том, насколько важно вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию, посещать Центры здоровья, вовремя консультироваться с врачами. По большому счёту совместный проект АиФ и Министерства здравоохранения РФ «Время здоровья» и наш проект «Владимирская область – территория здорового образа жизни» - это девизы, наши установки, к которым мы должны стремиться.Мы «изобрели» инструмент, который мы показали Министру здравоохранения РФ В.И. Скворцовой и получили полное одобрение. Мы назвали этот небольшой документ – памятку «Золотой стандарт здоровья жителей Владимирской области». Там указаны биомаркеры, к которым каждый человек должен стремиться и знать их: индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление, объём талии. Кроме этого мы указываем, что здоровый человек не употребляет спиртных напитков, не курит, занимается физкультурой и спортом.Баннеры с изображением «Золотого стандарта здоровья» появились на многих остановках общественного транспорта, чтобы каждый житель области мог с ним ознакомиться.Если вы обратили внимание, что ваши параметры не соответствуют этим биомаркерам, у вас есть возможность обратиться в Центры здоровья, а их в области уже 7, кабинеты медицинской профилактики при поликлиниках, и получить подробные консультации специалистов, которые расскажут, что нужно сделать, чтобы приблизить ваше здоровье к золотому стандарту».«Центры здоровья» осуществляют деятельность на базе учреждений здравоохранения Владимирской области:для взрослых -ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» Центр здоровья: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 63, тел. 8 (4922) 32 38 39;ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира» Центр здоровья: г. Владимир, ул. Северная, 1, тел. 8 (4922) 47 36 37;ГБУЗ ВО « Александровская районная больница» Центр здоровья: г. Александров, ул. Восстания 1905 года, 9, тел. 8 (49244) 2 38 41;ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2», Центр здоровья: г. Ковров,ул. Первомайская,23, тел. 8 (49232) 9 12 36ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 2», Центр здоровья: г. Муром, Карачаровское шоссе,3, тел. 8 (49234) 7 29 39.Для детей –ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром», Центр здоровья: г. Муром, ул. Красноармейская, 29, тел. 8 (49234) 3 14 35ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника № 1 г. Владимира», Центр здоровья: г. Владимир, проспект Ленина,53, тел. 8 (4922) 54 05 98.Какие обследования там можно пройти?Программа рассчитана примерно на 1 час: антропометрия (рост, вес), анализ крови на глюкозу и холестерин, спирометрия (исследование функции лёгких), кардиовизор (состояние сердца), ЭКГ, биоимпедансометрия (соотношение жировой, клеточной массы и т.д.) и другие исследования, которые определяют индекс здоровья каждого человека, а также программы, которые прогнозируют риски развития того или иного заболевания. После этого врач консультирует каждого пациента и выдаёт Паспорт здоровья с рекомендациями. Такие обследования можно и нужно проводить каждый год, чтобы иметь возможность наблюдать динамику и следить за своим здоровьем.Редакция «АиФ – Владимир» благодарит Татьяну Алексеевну Сдобникову, директора Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи и Вадима Олеговича Киселёва, главного врача ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», за помощь в организации мероприятия.