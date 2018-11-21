Полицейские изъяли из тайников более 7,5 кг запрещенных веществ синтетического происхождения

Полицейские изъяли из тайников более 7,5 кг запрещенных веществ синтетического происхожденияЛенинский районный суд вынес приговор двум активным участникам преступной группы, которые занимались распространением наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.В январе прошлого года неизвестный пока человек, уголовное дело в отношении которого до сих пор расследуется, организовал преступную группировку, которая незаконно сбывала запрещенные вещества в разных городах страныНаркотики злоумышленники продавали с помощью «закладок» через интернет. В целях безопасности члены группировки разделились на специально созданные обособленные структурные подразделения (звенья), ее участники выполняли строго определенные роли.Молодые люди проходили «собеседование», после чего становились закладчиками. «Работодатель» мотивировал их высоким доходом и возможностью карьерного роста. Для того, чтобы приступить к работе они должны были внести депозит - 5 тысяч рублей, либо фотографию паспорта с персональными данными.Одно из таких подразделений реализовывало наркотики во Владимирской области. Полицейские изъяли из тайников более 7,5 кг запрещенных веществ синтетического происхождения.Суд приговорил обоих подельников к 8 годам лишения свободы каждому в исправительной колонии строгого режима.