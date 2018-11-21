Бизнесмен поставлял недоброкачественное и опасное к употреблению масло

Бизнесмен поставлял недоброкачественное и опасное к употреблению маслоСкандально известного бизнесмена Станислава Фролова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов на поставку продукции в бюджетные учреждения, сообщает СледКом.С декабря 2016 по июнь 2017 года Фролов заключил госконтракты на поставку сливочного масла, соответствующего ГОСТу, с несколькими бюджетными учреждениями 33-го региона.В итоге предприниматель поставлял в «Муромский родильный дом», «Муромский детский дом», «Владимирский областной психоневрологический интернат», «Областную детскую клиническую больницу», «Областной клинический онкологический диспансер», «Городскую больницу № 2 города Владимира» недоброкачественную и опасную к употреблению продукцию.Бюджету Владимирской области причинен ущерб в размере около 6 миллионов 100 тысяч рублей. Бизнесмен полностью возместил эту сумму.Также Фролов полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.