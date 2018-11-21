В честь лидера музыкальной группы Гражданская оборона Егора Летова решил назвать новый вид жука-пилоуса ученый из Ярославской области Алексей Сажнев. Он пояснил, что обнаружил этот новый вид, когда разбирал старую коллекцию. Назвал он его Augyles letovi, что можно перевести как пилоус Летова.

В честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова решил назвать новый вид жука-пилоуса ученый из Ярославской области Алексей Сажнев.Он пояснил, что обнаружил этот новый вид, когда разбирал старую коллекцию. Назвал он его Augyles letovi, что можно перевести как "пилоус Летова".В комментарии РИА Новости Сажнев признался, что Егор Летов как творческая личность в свое время очень повлиял на него.При этом ученый-биолог пояснил, что с историей про аэропорт это никак не связано: описание нового вида жука было опубликовано в научном журнале еще до истории с конкурсом на название омского аэропорта. "Просто так получилось", — сказал Сажнев.Ученый также пояснил, что семейством Heteroceridae занимаются всего три-четыре человека, поэтому данная группа достаточно не изучена. К тому же сам жук из Вьетнама, из Юго-Восточной Азии. "А это достаточно сложный регион, откуда тоже мало что известно", — добавил Сажнев.Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Великие имена России" жители Омска предложили присвоить местному аэропорту имя своего земляка — основателя и лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который скончался в 2008 году.Однако в финальную тройку имен для аэропорта Омска имя Егора Летова не попало.Позже депутат Госдумы Виталий Милонов предложил "Аэрофлоту" присвоить имя музыканта Егора Летова одному из самолетов компании.