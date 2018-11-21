Кишинев должен перестать строить свои
отношения с Москвой в угоду частным политическим амбициям и интригам и перейти
к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Кишинев должен перестать строить свои
отношения с Москвой в угоду частным политическим амбициям и интригам и перейти
к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
По мнению Володина,
сложившаяся в последние годы ситуация играет в минус и стране, и нашим
отношениям, и гражданам. Спикер имел в виду практически замороженные межпарламентские
контакты.
"Надеюсь, что
граждане это все видят, они тоже оценивают и, собственно, для себя решение
примут, что важнее: диалог, дружба, эффективная работа всех структур и ветвей
власти во имя народа Молдовы и его процветания, либо в угоду политическим
амбициям, интригам, которые в первую очередь ведут для сохранения личной
власти", – сказал глава Думы.
Он признал, что отношения Москвы и Кишинева более
эффективны на уровне государства, чем парламентов т отметил роль Партии
социалистов в развитии диалога.
"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вопросы,
которые мы обсуждаем с вами постоянно, касающиеся развития отношений,
в том числе в рамках парламентского измерения, мы обсуждали
со своими коллегами. А вопросов у нас огромное количество
накопилось", – отметил Володин. Речь, в частности, идет о развитии экономических
отношений между странами.
В свою очередь
президент Молдавии сказал о нежелании выстраивать нормальные отношения
с Москвой со стороны правительства и поблагодарил руководство России за
открытость в решении проблем его страны. Игорь Додон надеется, что после
предстоящих в феврале 2019 года парламентских выборов будет сформировано
правящее большинство и правительство, которые наладят нормальное сотрудничество.
"У нас очень большие надежды на изменение внутриполитической ситуации
после выборов", – отметил президент и призвал увеличить число наблюдателей
из России и СНГ на предстоящих выборах, чтобы избежать фальсификаций. Напомним,
что сейчас парламент и правительство Молдавии контролирует проевропейская
Демократическая партия, не настроенная вести диалог с Москвой.
Глава Молдавии
также сообщил, что следующий год будет объявлен годом Молдавии в России, а 2020-й
– годом России в Молдавии. Такая договоренность была достигнута на переговорах
президентов двух стран. По словам Додона, готовится детальный
план мероприятий.