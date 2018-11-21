Кишинев должен перестать строить свои отношения с Москвой в угоду частным политическим амбициям и интригам и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Кишинев должен перестать строить своиотношения с Москвой в угоду частным политическим амбициям и интригам и перейтик взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу. Об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.По мнению Володина,сложившаяся в последние годы ситуация играет в минус и стране, и нашимотношениям, и гражданам. Спикер имел в виду практически замороженные межпарламентскиеконтакты."Надеюсь, чтограждане это все видят, они тоже оценивают и, собственно, для себя решениепримут, что важнее: диалог, дружба, эффективная работа всех структур и ветвейвласти во имя народа Молдовы и его процветания, либо в угоду политическимамбициям, интригам, которые в первую очередь ведут для сохранения личнойвласти", – сказал глава Думы.Он признал, что отношения Москвы и Кишинева болееэффективны на уровне государства, чем парламентов т отметил роль Партиисоциалистов в развитии диалога."Нам, конечно, хотелось бы, чтобы вопросы,которые мы обсуждаем с вами постоянно, касающиеся развития отношений,в том числе в рамках парламентского измерения, мы обсуждалисо своими коллегами. А вопросов у нас огромное количествонакопилось", – отметил Володин. Речь, в частности, идет о развитии экономическихотношений между странами.В свою очередьпрезидент Молдавии сказал о нежелании выстраивать нормальные отношенияс Москвой со стороны правительства и поблагодарил руководство России заоткрытость в решении проблем его страны. Игорь Додон надеется, что послепредстоящих в феврале 2019 года парламентских выборов будет сформированоправящее большинство и правительство, которые наладят нормальное сотрудничество."У нас очень большие надежды на изменение внутриполитической ситуациипосле выборов", – отметил президент и призвал увеличить число наблюдателейиз России и СНГ на предстоящих выборах, чтобы избежать фальсификаций. Напомним,что сейчас парламент и правительство Молдавии контролирует проевропейскаяДемократическая партия, не настроенная вести диалог с Москвой.Глава Молдавиитакже сообщил, что следующий год будет объявлен годом Молдавии в России, а 2020-й– годом России в Молдавии. Такая договоренность была достигнута на переговорахпрезидентов двух стран. По словам Додона, готовится детальныйплан мероприятий.