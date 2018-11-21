Церемония награждения проходила в рамках Международной Ассамблеи «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ»

Церемония награждения проходила в рамках Международной Ассамблеи «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ»ВТБ Лизинг стал лауреатом международной премии LEADER LEASING AWARDS и занял первое место в номинации «Лизинговая компания года». Церемония награждения проходила в рамках Международной Ассамблеи «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ», организованной при участии Подкомитета по лизингу Торгово-промышленной палаты РФ.Жюри отметило сильные позиции ВТБ Лизинг в отрасли и лидирующие места по ключевым бизнес-показателям. По данным международного рейтингового агентства, в 2018 году компания занимает первое место по чистым инвестициям в лизинг и активам в операционной аренде, а также в сегментах железнодорожного подвижного состава, авиатехники, грузовых автомобилей.Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Наша компания работает в нескольких крупнейших отраслях – лизинг железнодорожного и автомобильного транспорта, нефтегазового оборудования и авиатехники. Мы индивидуально подходим к каждой сделке и учитываем все потребности наших клиентов. В результате наши показатели бизнеса - как качественные, так и количественные - уверенно растут. Это обеспечивает нам лидирующие позиции на рынке и высокие места в ведущих отраслевых премиях».Для справкиПремия LEADER LEASING AWARDS проводится ежегодно и вручается лучшим компаниям лизинговой отрасли Евразии и России, которые предлагают рынку новые векторы развития и проекты и чья деятельность направлена на развитие экономики.