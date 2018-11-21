Анна Седокова, оказавшись в Лос-Анджелесе, отказалась от привычного макияжа. Бывшая солистка ВИА Гры призналась, что просто умирает без своей любимой японской еды.

Анна Седокова, оказавшись в Лос-Анджелесе, отказалась отпривычного макияжа. Бывшая солистка "ВИА Гры" призналась, что простоумирает без своей любимой японской еды.Макияж при нынешнем ритме жизни Седоковой не особенно нужен.Свое лицо с минимумом косметики певица опубликовала в Instagram."В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт ихайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это неособенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свойпривычный ритм жизни", – подписала снимок Анна.Певица поделилась своими планами. Она рассчитывала немногопозагорать, но солнце, по словам Седоковой, "не особенно светит". Такчто решила Анаа поехать в Cat Cafe. "Кафешка, где много кошек сидит стобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну", – пояснилаартистка (офография и пунктуация оригинала – Прим. ред)."А еще, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду.Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар?", -размышляет певица.Напомним, недавно Анна заявила освоем решении сбросить лишние килограммы. 35-летняя Седокова рассказалапоклонникам, что работает над собой и занимается спортом. В то же время, она оченьлюбит полакомиться спагетти и выпечкой. И никак не может отказаться от картошки-фри,бургеров, куриных крылышек и соусов. Поклонники утешили певицу, отметив, чтоона дорога им, в частности, благодаря своим аппетитным формам.