Анна Седокова, оказавшись в Лос-Анджелесе, отказалась от
привычного макияжа. Бывшая солистка ВИА Гры призналась, что просто
умирает без своей любимой японской еды.
Анна Седокова, оказавшись в Лос-Анджелесе, отказалась от
привычного макияжа. Бывшая солистка "ВИА Гры" призналась, что просто
умирает без своей любимой японской еды.
Макияж при нынешнем ритме жизни Седоковой не особенно нужен.
Свое лицо с минимумом косметики певица опубликовала в Instagram.
"В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и
хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не
особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой
привычный ритм жизни", – подписала снимок Анна.
Певица поделилась своими планами. Она рассчитывала немного
позагорать, но солнце, по словам Седоковой, "не особенно светит". Так
что решила Анаа поехать в Cat Cafe. "Кафешка, где много кошек сидит с
тобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну", – пояснила
артистка (офография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
"А еще, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду.
Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар?", -
размышляет певица.
Напомним, недавно Анна заявила о
своем решении сбросить лишние килограммы. 35-летняя Седокова рассказала
поклонникам, что работает над собой и занимается спортом. В то же время, она очень
любит полакомиться спагетти и выпечкой. И никак не может отказаться от картошки-фри,
бургеров, куриных крылышек и соусов. Поклонники утешили певицу, отметив, что
она дорога им, в частности, благодаря своим аппетитным формам.