Журналисты открывают новые данные о жизни Евгения Осина. Так, по словам офис-менеджера Елены Скорняковой, якобы состоящей в близких отношениях с артистом, его экс-супруга Наталья ушла от певца к его лучшему другу.

Журналисты открывают новые данные о жизни Евгения Осина. Так, по словам офис-менеджера Елены Скорняковой, якобы состоящей в близких отношениях с артистом, его экс-супруга Наталья ушла от певца к его лучшему другу.Елена Скорнякова утверждает, что ее 13-летняя дочь Анастасия является наследницей Евгения Осина. Женщина до последнего надеялась, что они с артистом поженятся. "Мы с Женей виделись несколько дней назад. Я приезжала к нему вместе с дочкой. Настю он очень любил. По квартире были расставлены ее фотографии", – рассказала Скорнякова.По словам женщины, она познакомилась с Евгением Осиным, когда он еще был женат. Но тогда Евгений и Елена просто дружили. Лишь когда он развелся, у них завязались романтические отношения. Скорнякова думала, что сможет спасти Осина от дурной зависимости, но это оказалось ей не по силам.Женщина высказала мнение, что певец заливал горе. "Его подкосили отношения с женой. Мать его старшей дочери Наталья, как он рассказывал, не просто ушла от него. Она ушла к его лучшему другу. А до этого он то же самое пережил и с первой женой. Он, как верующий человек, не мог этого понять. Они же с Натальей были венчанные..." – цитирует Елену Скорнякову .Что касается наследства, то она знает, что квартира, в которой жил Осин, была приватизирована и завещана его дочери Агнии. А также Елене известно, что у артиста было много недвижимости. "Одну квартиру он записал на сестру, вторую на племянника. Мы с ним завещание не обсуждали. Мы с ним просто любили друг друга. Он мне верил: у меня были ключи от квартиры, где он жил. И он мне спокойно давал свою банковскую карту, когда дочке надо было что-то купить. Мне хотелось одного – создать с ним нормальную семью, чтобы он не пил", – объяснила Скорнякова.А вот за творческое наследие Евгения Елена, как она выразилась, "будет бодаться". Напомним, Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце. Ему было всего 54 года